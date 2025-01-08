В Россию привезли новый технологичный немецкий кроссовер по удивительной цене

В России появился новый игрок на рынке премиальных электромобилей – . Этот роскошный внедорожник, замеченный у дилера в Краснодаре, представляет собой впечатляющее сочетание экологичности, технологичности и, разумеется, немалой стоимости – 25 627 000 рублей.