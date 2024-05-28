Аналитик Муртазин: смартфон может перегреться из-за чехла

Современные мобильные телефоны могут сильно нагреваться, особенно в солнечную погоду. О том, как избежать перегрева устройства рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik.
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