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Аналитик Муртазин: смартфон может перегреться из-за чехла

Аналитик Муртазин: смартфон может перегреться из-за чехла

Современные мобильные телефоны могут сильно нагреваться, особенно в солнечную погоду. О том, как избежать перегрева устройства рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik.

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