Наконец заговорил! Киркоров пристыдил уехавшую в Израиль Пугачеву: «Садись, Аллочка!»

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров долгое время хранил молчание о браке своего наследника с самой главной звездой российской эстрады Аллой Пугачевой, но после последних событий решил озвучить те факты их личной жизни, о которых ранее публика не знала.