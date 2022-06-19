Наконец заговорил! Киркоров пристыдил уехавшую в Израиль Пугачеву: «Садись, Аллочка!»

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров долгое время хранил молчание о браке своего наследника с самой главной звездой российской эстрады Аллой Пугачевой, но после последних событий решил озвучить те факты их личной жизни, о которых ранее публика не знала.
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