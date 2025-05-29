Героические примеры предков мотивируют новосибирцев на службу по контракту

Но главным из мотивов кандидаты на контрактную службу называют возможность быть достойными памяти своих предков – защитников Родины, и в сегодняшних условиях внести вклад в успешное окончание специальной военной операции.
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