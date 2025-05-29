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Вечерний Новосибирск

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Героические примеры предков мотивируют новосибирцев на службу по контракту

Героические примеры предков мотивируют новосибирцев на службу по контракту

Но главным из мотивов кандидаты на контрактную службу называют возможность быть достойными памяти своих предков – защитников Родины, и в сегодняшних условиях внести вклад в успешное окончание специальной военной операции.

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