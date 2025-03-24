ГД в первом чтении приняла законопроект о наказании за возбуждение ненависти

Законопроект был внесен правительством РФ и предусматривает исключение временного периода в один год для повторного привлечения к ответственности, а также вводит уголовную ответственность за публичные действия, сопряжённые с оправданием или пропагандой насилия.
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