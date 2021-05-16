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Башкирская школьница упала со скалы во время прогулки с друзьями

Башкирская школьница упала со скалы во время прогулки с друзьями

Уфа, 16 мая. Инцидент произошел в Белорецке возле городского пляжа. Со скалы сорвалась 12-летняя девочка — она пострадала, но осталась жива Очевидцы сообщили спасателям об инциденте накануне днем, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС Башкирии.

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