Башкирская школьница упала со скалы во время прогулки с друзьями

Уфа, 16 мая. Инцидент произошел в Белорецке возле городского пляжа. Со скалы сорвалась 12-летняя девочка — она пострадала, но осталась жива Очевидцы сообщили спасателям об инциденте накануне днем, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС Башкирии.