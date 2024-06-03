Родные Анастасии Заворотнюк сообщают о мошенниках

В аккаунтах артистки в соцсетях появилось предупреждение об активности аферистов.Родственники умершей в конце мая актрисы Анастасии Заворотнюк сообщили об активности мошенников, которые пишут в соцсетях от их имени.
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