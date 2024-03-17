Видеонаблюдение на выборах в Поморье работает без нарушений

В региональном Центре общественного наблюдения сегодня ведется онлайн-трансляция с 331 избирательного участка Архангельской областиЕщё более 400 участков оборудованы системами видеофиксации, а записи хранятся прямо на месте и могут быть доступны в любой момент, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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