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Царьград

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В Новодвинске вывезли опасный мусор после жалоб 260 жителей

В Новодвинске вывезли опасный мусор после жалоб 260 жителей

Подрядчик, ремонтировавший кровлю по контракту более чем на 20 миллионов рублей, складировал отходы четвёртого класса опасности во дворе дома на улице Третьей пятилетки, но после вмешательства Народного фронта вывез весь мусор.

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