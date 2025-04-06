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Косметолог рассказала об уходе за обезвоженной кожей лица

Косметолог рассказала об уходе за обезвоженной кожей лица

Сухую и обезвоженную кожу часто путают из-за внешней схожести, но это совершенно разные понятия. Чем отличается уход за разными видами 6 апреля «Известиям» рассказала химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

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