Косметолог рассказала об уходе за обезвоженной кожей лица

Сухую и обезвоженную кожу часто путают из-за внешней схожести, но это совершенно разные понятия. Чем отличается уход за разными видами 6 апреля «Известиям» рассказала химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.
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