Косметолог рассказала об уходе за обезвоженной кожей лица

Сухую и обезвоженную кожу часто путают из-за внешней схожести, но это совершенно разные понятия. Чем отличается уход за разными видами 6 апреля «Известиям» рассказала химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.