Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Алиу обвинил НХЛ в лицемерии: «Лига считает своим направлением молодежь и BIPOC, но отказывается работать с членами лиги, входящими в альянс разнообразия»

Аким Алиу считает, что НХЛ ведет себя лицемерно. Ранее стало известно, что лига выпустила отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности в лиге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх