Депутат бундестага от АдГ рассказал о состоянии госпитализированного лидера партии

Причиной госпитализации лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла мог стать анафилактический шок после введения из шприца неизвестного вещества в плечо, сообщил 4 октября «Известиям» депутат комитета по обороне в бундестаге от АдГ Ян Нольте.