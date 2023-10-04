Депутат бундестага от АдГ рассказал о состоянии госпитализированного лидера партии

Причиной госпитализации лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла мог стать анафилактический шок после введения из шприца неизвестного вещества в плечо, сообщил 4 октября «Известиям» депутат комитета по обороне в бундестаге от АдГ Ян Нольте.
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