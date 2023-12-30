Детеныш косатки впервые появился на свет в "Москвариуме"

Mos.ru/Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ Первые в российской истории роды косатки в искусственной среде завершились успехом – у мамы Наи появился детеныш, сообщила в субботу, 30 декабря, пресс-служба центра океанографии и морской биологии "Москвариум".