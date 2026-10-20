100-летний берлинский тополь у Банковского моста спилили из-за гнили и паразитов. 🔹Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.
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