Нацбанк Украины опроверг сообщения о том, что его глава Андрей Пышный подал заявление об отставке. Ранее украинские издания, ссылаясь на собеседников на банковском рынке, писали, что он уволился «по собственному желанию» и указал в качестве причины состояние здоровья.