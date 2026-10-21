Нацбанк Украины опроверг сообщения о том, что его глава Андрей Пышный подал заявление об отставке. Ранее украинские издания, ссылаясь на собеседников на банковском рынке, писали, что он уволился «по собственному желанию» и указал в качестве причины состояние здоровья.
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