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Экипажи Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ

Экипажи Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ

Экипажи многоцелевых ударных вертолётов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации ЗВО во время проведения специальной военной операции ликвидировали замаскированную бронетехнику и объекты военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

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