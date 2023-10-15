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Су-27 не допустил нарушения американским БПЛА границы РФ над Черным морем

Су-27 не допустил нарушения американским БПЛА границы РФ над Черным морем

Стоящий на службе Воздушно-космических сил Российской Федерации истребитель четвертого поколения Су-27 не допустил нарушения государственной границы государства, которое мог допустить американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС над акваторией черного моря.

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Комментарии
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c
cl605
Аффтор, на фотографии МиГ-29. Учи матчасть...
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