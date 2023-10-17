Пушков: США могут столкнуться с проблемами при поддержке Израиля и Украины

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента США о способности Штатов поддерживать и Украину и Израиль замечанием о том, что ряд факторов может серьезно повлиять на возможности США одновременно справляться с кризисами в обоих странах.
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