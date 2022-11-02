Страна и люди

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Бандеровцы звереют: Нацики ликуют от страшных кадров, надеясь, что их в плену ждет сытная кормежка

Бандеровцы звереют: Нацики ликуют от страшных кадров, надеясь, что их в плену ждет сытная кормежка

Арестович намекает на возврат к «старым добрым временам», когда врагов «неньки» вешали на каждом дереве со вспоротыми животами Александр Ситников Фото: AP/TASS В укрнете появились страшные кадры военного преступления «захисников незалежностi».

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