Бандеровцы звереют: Нацики ликуют от страшных кадров, надеясь, что их в плену ждет сытная кормежка

Страна и люди

Арестович намекает на возврат к «старым добрым временам», когда врагов «неньки» вешали на каждом дереве со вспоротыми животами Александр Ситников Фото: AP/TASS В укрнете появились страшные кадры военного преступления «захисников незалежностi».