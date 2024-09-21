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Пять книг о космосе для детей: как рассказать, что солнце нельзя потушить из шланга, а заодно отучить от девайсов

Пять книг о космосе для детей: как рассказать, что солнце нельзя потушить из шланга, а заодно отучить от девайсов

Привет, Хабр! Меня зовут Даша Фролова, я редактор команды спецпроектов в МТС Диджитал. А по совместительству — мама шестилетки и трехлетки, которые внезапно моими стараниями влюбились в космос, знают, в каком порядке расположены планеты Солнечной системы и где находится Море Кракена.

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