Протестующие в Тбилиси активизировались после истечения срока ультиматума властям

Протестующие в Тбилиси направились к зданию правительственной канцелярии после того, как истек срок ультиматума об отзыве законопроекта об иноагентах, рассказал вечером 17 апреля с места событий корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.
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