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Хави: «Барса» не зависит от Левандовского. Когда он не делает разницу, проявлять себя должны другие»

Хави считает, что игра «Барселоны» в атаке не зависит от Роберта Левандовского. На 7-й минуте игры 13-го тура Ла Лиги против «Альмерии» форвард не реализовал пенальти, но «Барса» победила со счетом 2:0 благодаря голам Усмана Дембеле и Френки де Йонга.

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