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Царьград

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«Помочь люди в погонах не могут»: почему горящие НПЗ в России остаются без защиты

«Помочь люди в погонах не могут»: почему горящие НПЗ в России остаются без защиты

Пока в Объединенных Арабских Эмиратах владельцы нефтяных объектов уже укутывают резервуары многоуровневой защитой от дронов, в России предприятия до сих пор вынуждены решать задачу не «как спастись от атаки», а «как потратить деньги и не сесть».

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