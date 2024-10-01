Посол Моргулов: товарооборот РФ и КНР преодолеет 200 миллиардов долларов

С 2021 года он увеличился на 63% Товарооборот между Россией и Китаем в этом году преодолеет установленную лидерами двух государств планку в 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
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