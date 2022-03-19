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Непонятная позиция: Лев Лещенко неоднозначно отреагировал на вопрос о массовом отъезде звёзд за границу

Непонятная позиция: Лев Лещенко неоднозначно отреагировал на вопрос о массовом отъезде звёзд за границу

2986808 03.12.2016 Певец Лев Лещенко во время 45-го юбилейного концерта "Песня Года" на сцене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

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