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Заявления от лицензиатов в сфере розничной продажи алкогольной продукции и лома черных и цветных металлов принимаются до 21 декабря 2021 года

Заявления от лицензиатов в сфере розничной продажи алкогольной продукции и лома черных и цветных металлов принимаются до 21 декабря 2021 года

Министерство промышленной политики Республики Крым сообщает, что в связи с подведением итогов года, а также обработкой поданных документов, приём заявлений о предоставлении государственных услуг по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Крым, а также лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики Крым будет осуществляться по 21 декабря 2021 года (включительно) в приёмные дни.

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