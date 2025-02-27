Штаты шокировали ВТО – Россия не «агрессор»

Трамп продолжает последовательно шокировать западное сообщество. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет, что США впервые с 2022 года не поддержали заявление членов Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением так называемой «российской агрессии против Украины».