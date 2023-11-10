Госдума отложила компенсацию советских вкладов до 2027 года

Обладателям советских сберкнижек придется ждать компенсационных выплат до 1 января 2027 года. Эту дату установили депутаты Госдумы, принявшие закон переносе на год начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.
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