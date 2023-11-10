Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • николай вожаков
    А что это духовное собрание, так заинтересовано в миграции. Силы копят? Для чего? Нашим простым мусульманам это точно..."Когда надо оправ...
  • Игорь Василевский
    Мигранты - паства всяких местных мулл. А это деньги... Это влияние... А тут какие то русские пытаются ограничить это ..."Когда надо оправ...
  • Игорь Василевский
    А все ли туда ходят? Или это на вырост? НЕ находите, что это очередная мина под спокойствие общества?Реплика на решени...

Госдума отложила компенсацию советских вкладов до 2027 года

Госдума отложила компенсацию советских вкладов до 2027 года

Обладателям советских сберкнижек придется ждать компенсационных выплат до 1 января 2027 года. Эту дату установили депутаты Госдумы, принявшие закон переносе на год начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.

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