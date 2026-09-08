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Армения пожаловалась в ЕАЭС на ограничения России

Армения пожаловалась в ЕАЭС на ограничения России

Под ограничения Россельхознадзора попали цветы, овощи, фрукты, сухофрукты, рыба, молочная продукция из Армении.

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