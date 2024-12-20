Председатель СК России потребовал повторно возбудить уголовное дело в связи с поступившим к нему обращением жителей Краснодарского края

В сети Интернет вновь размещено обращение к Председателю СК России дачников огородных товариществ «Югтекс» и «Автомобилист» города Краснодара, которые более 10 лет пытаются вернуть свои земельные участки.
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