В Махачкале состоялась отправка более 40 новобранцев в войска ВС РФ

В Махачкале состоялась отправка более 40 новобранцев в войска ВС РФ

Призывники в составе команд убывают к местам дислокации соединений и воинских частей железнодорожным и авиатранспортом.

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