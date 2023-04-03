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СКР сообщил о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

СКР сообщил о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

МВД России объявило в розыске петербурженку Дарью Трепову, которая, по данным СМИ, проходит подозреваемой по делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали 32 человека.

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