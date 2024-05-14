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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Square Enix фиксирует крупнейшее за 13 лет падение акций Акции Square Enix Holdings Co. упали ...

Square Enix фиксирует крупнейшее за 13 лет падение акций Акции Square Enix Holdings Co. упали ...

Square Enix фиксирует крупнейшее за 13 лет падение акцийАкции Square Enix Holdings Co. упали на 16 %, продемонстрировав самое большое падение за последние 13 лет, после того как президент компании заявил, что продажи недавних крупнобюджетных игр разочаровали, и что потребуются годы, чтобы недавняя… источник.

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