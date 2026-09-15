Цинковые гробы с фамилиями нашли на свалке в Камышине Волгоградской области. Камышане предположили, что в этих цинковых контейнерах могли доставлять т...

Цинковые гробы с фамилиями нашли на свалке в Камышине Волгоградской области. Камышане предположили, что в этих цинковых контейнерах могли доставлять тела погибших из зоны СВО, а после погребения тару выбросили в овраг у кладбища.
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