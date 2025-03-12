«Курский поток»: какой может быть подземная война будущего?

800 российских бойцов смогли пробраться в тыл украинским оккупантам через 14-километровый участок отключенного магистрального газопровода, ударить им в спину и несколько дней удерживать плацдарм в полном окружении.
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