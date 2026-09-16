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Контрафронт

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Индия: В ночь с 15 на 16 сентября на фоне нападения предполагаемых вооруженных группировок Куки в...

Индия: В ночь с 15 на 16 сентября на фоне нападения предполагаемых вооруженных группировок Куки в деревне Чаванкининг Нага в округе Кангпокпи штата Манипур произошла сильная артиллерийская стрельба, два дома были сожжены и несколько других повреждены.

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