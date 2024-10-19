Стало известно о возможном появлении в деле экс-ведущей программы «Вести» новых фигурантов

ТАСС: в деле экс-телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты В деле бывшей ведущей телепрограммы «Вести» Фариды Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма и фейках о российской армии могут появиться новые фигуранты.