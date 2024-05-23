Пожалуй нет в российском правительстве другого такого чиновника которого бы критиковали так сильно, да ещё и на протяжении стольких лет, как Татьяну Голикову.
Новые идеи Татьяны Голиковой по пенсионерам.
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Yvan
В октябре 2020 года Мишустин поручил подготовить список о невыполнении поручений президента. Всего у правительства на середину октября было на контроле 2836 поручений, 64% из которых не выполнили. Среди вице-премьеров больше всего поручений Путина просрочила отвечающая за социальную политику Татьяна Голикова — 349 из 600 (58%).
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