ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    В октябре 2020 года Мишустин поручил подготовить список о невыполнении поручений президента. Всего у правительства на...Новые идеи Татьян...
  • Александр Лагуткин
    Избавится от этого дикого шакалья, поможет только срочное введение визового режима. Нелегалов зачистить и выкинуть из...Ну вот и дождались!
  • Игорь Васиков
    Яндекс всегда была отстой. Только отстой на наши деньги в интересах запада.Дмитрий Медведев ...

Новые идеи Татьяны Голиковой по пенсионерам.

Новые идеи Татьяны Голиковой по пенсионерам.

Пожалуй нет в российском правительстве другого такого чиновника которого бы критиковали так сильно, да ещё и на протяжении стольких лет, как Татьяну Голикову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Yvan
В октябре 2020 года Мишустин поручил подготовить список о невыполнении поручений президента. Всего у правительства на середину октября было на контроле 2836 поручений, 64% из которых не выполнили. Среди вице-премьеров больше всего поручений Путина просрочила отвечающая за социальную политику Татьяна Голикова — 349 из 600 (58%).
Ответить
25 мин.

Картина дня

наверх