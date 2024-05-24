Путин присвоил звание «Заслуженный учитель России» Светлане Хромовой из Шуи

Соответствующий указ № 423 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» президент подписал 21 маяЗвание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Светлане Хромовой, заместителю директора по воспитательной работе, учителю средней школы № 2 имени К.
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