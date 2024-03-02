Назван самый обсуждаемый нацпроект по итогам послания президента

Brand Analytics: нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым после послания Путина Самым обсуждаемым в соцсетях национальным проектом по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стал проект «Семья».
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