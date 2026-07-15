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Русская весна

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Армия США наносит новые удары по Ирану

Армия США наносит новые удары по Ирану

Армия США наносит новые удары по Ирану 15 июля. «Сегодня в 6 утра по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить серию ударов по Ирану.

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