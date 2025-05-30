Где искать российские мега-проекты Тревогу пока бить рано?В начале истории обратимся к одному характерному примеру, касающемуся выпускников факультетов радиоэлектроники российских вузов.
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Где искать российские мега-проекты Тревогу пока бить рано?В начале истории обратимся к одному характерному примеру, касающемуся выпускников факультетов радиоэлектроники российских вузов.
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