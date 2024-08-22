"ХЛОПЧИКИ, СПАСИБО, ЧТО ПРИШЛИ": КАМЕРЫ ПЛЕННЫХ УКРАИНЦЕВ СКАЗАЛИ ПРАВДУ

Валерий Мешалкин Понятна тактика пропаганды хохлов, не понятна деятельность наших инфо структур умалчивающих о проблемах и тем самым создавая сложности принятия решения гражданским населением, что привело к запаздыванию организации эвакуации или ее отсутствие с территории которая отошла под контроль врага. Инфовакуум создает неопределенность, а следовательно недоверие власти.

ТВ Татьяна Василишин На западной украине распространено обращение к мужчине ка "хлоп". Вероятно это тянется из польского прошлого.