БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 303 подписчика

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"ХЛОПЧИКИ, СПАСИБО, ЧТО ПРИШЛИ": КАМЕРЫ ПЛЕННЫХ УКРАИНЦЕВ СКАЗАЛИ ПРАВДУ

"ХЛОПЧИКИ, СПАСИБО, ЧТО ПРИШЛИ": КАМЕРЫ ПЛЕННЫХ УКРАИНЦЕВ СКАЗАЛИ ПРАВДУ

Спустя две недели с начала вторжения украинских боевиков в Курскую область стало очевидно, что упорные бои продолжаются не только "на земле", но и в информационном пространстве.

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Комментарии
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Валерий Мешалкин
Понятна тактика пропаганды хохлов, не понятна деятельность наших инфо структур умалчивающих о проблемах и тем самым создавая сложности принятия решения гражданским населением, что привело к запаздыванию организации эвакуации или ее отсутствие с территории которая отошла под контроль врага. Инфовакуум создает неопределенность, а следовательно недоверие власти.
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7 час.
ТВ
Татьяна Василишин
На западной украине распространено  обращение к мужчине ка &quot;хлоп&quot;. Вероятно это тянется из польского прошлого.
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7 час.
VG
Vasily Golov
В составе бригад,полков СВО пришла пора иметь корреспондентов.Съемки захвата с постановками.Но нужны и такие.вместе с бригадами ВСУ вошли иностранные репортеры.Показали как беспрепятственно пересекают границу. Как движется по городу или поселку техника от НАТО.СИИ Европы и США уже опубликовали.Без комментария.Слабо такое сделать нам.Есть китайские,есть др.иностранные журналисты.Их привлечь слабо?
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5 час.

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