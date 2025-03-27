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Год после «Крокуса»: как изменилась миграционная политика России

Год после «Крокуса»: как изменилась миграционная политика России

Александр ШУСТОВ  22 марта исполнился год со дня теракта в «Крокус Сити Холле», который заставил Россию резко изменить миграционную политику.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да как шлялись эти мигранты толпами, так и продолжают шляться. Меньше их не стало.
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
Доведут...
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
&quot;Гладко было на бумаге... да забыли про овраги&quot;...
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5 час.
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