Sky News напомнил о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Украину с визитом спустя месяц после своей поездки в Россию, в ходе которой он был раскритикован Владимиром Зеленским, назвавшим ее "огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям".