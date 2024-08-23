Sky News напомнил о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Украину с визитом спустя месяц после своей поездки в Россию, в ходе которой он был раскритикован Владимиром Зеленским, назвавшим ее "огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям".
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