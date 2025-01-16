Рогов: в Запорожье каждый день проходят облавы на мужское население

В контролируемом Украиной городе Запорожье участились облавы на мужскую часть населения. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии