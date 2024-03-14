Армия РФ продолжает наступление у Авдеевки, уничтожив почти 500 бойцов ВСУ Ольга ВайленкоСогласно сводке Минобороны России, армия РФ продолжила наступление в районе Авдеевки, улучшив свои позиции и нанеся значительные потери боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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