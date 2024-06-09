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Рособрнадзор проведет проверку тринадцати вузов, проводящих экзамены для иностранцев

Рособрнадзор проведет проверку тринадцати вузов, проводящих экзамены для иностранцев

Рособрнадзор проведет проверку тринадцати вузов, проводящих экзамены для иностранцев Елена ГалицкаяРоссийское образовательное сообщество находится на пороге значимых изменений: Рособрнадзор планирует провести проверку 13 высших учебных заведений, которым разрешено организовывать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев.

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