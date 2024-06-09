Рособрнадзор проведет проверку тринадцати вузов, проводящих экзамены для иностранцев Елена ГалицкаяРоссийское образовательное сообщество находится на пороге значимых изменений: Рособрнадзор планирует провести проверку 13 высших учебных заведений, которым разрешено организовывать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев.
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