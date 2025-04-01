Ветров: создание семей и рождение детей должны оставаться делами взрослых

Поддержка материнства — это замечательная практика, которая оказывает значительное влияние на демографию, заявил в беседе с RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.