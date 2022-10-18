Военное обозрение

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В американском журнале назвали сроки существования Украины без военной и политической поддержки США

В американском журнале назвали сроки существования Украины без военной и политической поддержки США

Украина не способна противостоять России самостоятельно, в случае прекращения военной помощи от США и НАТО украинская армия вряд ли продержится длительное время.

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